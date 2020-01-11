الكيان الغاصب متخوف من الصواريخ الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي"، أن دفاعات الكيان الغاصب تبحث كيفية التصدي لأي صواريخ إيرانية محتملة، وبأنها تقوم بالفعل بفحص ماهية الصواريخ التي أطلقتها إيران على تلك القاعدتين العسكريتين في العراق، موضحة أنها من نوعين، أهمها صاروخ "فاتح 110"، وهو صاروخ باليستي قصير المدى، يتراوح مداه بين 200 و300 كيلومتر، وهو الصاروخ نفسه الذي استخدمه حزب الله في حرب لبنان الثانية، صيف 2006، الصاروخ الثاني الذي استخدمته طهران هو "قيام"، ويبلغ ذات مدى متوسط، يقدر بـ 800 كيلومتر، مشيرة إلى أنه من الطراز نفسه الذي استخدمه أنصار الله في الهجوم على منشآت "آرامكو" النفطية السعودية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي .

ونوهت الصحيفة إلى أن ترسانة الصواريخ الإيرانية من أكبر الترسانات الصاروخية حول العالم، وبأن قائد الثورة الإسلامية السيد "علي الخامنئي"، يشرف بنفسه على عملية تحديث نظام الصواريخ الحالي، مؤكدة أن مسيرة الصواريخ الإيرانية تشهد قفزة "ثورية". /انتهى/