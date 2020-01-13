روحاني تلقى نتائج التحقيق بشان سقوط الطائرة الاوكرانية منذ الجمعة

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، اعرب ربيعي عن حزن الجمهورية الاسلامية واسفها لحادث سقوط الطائرة الاوكرانية ومقتل 176 مسافرا، وقال ان معظم الضحايا هم ايرانيون والباقون هم اخواننا في الانسانية ، والاكثر ايلاما من ذلك هو ما أعلن بعد 3 ايام وهو سقوط الطائرة بنيران دفاعاتنا الجوية وهذا ماضاعف المصيبة.

وتابع قائلا : لقد اثيرت انتقادات كثيرة خلال هذه الايام الحزينة بحيث اتهمونا بالكذب واخفاء الحقائق في حين ان الامر لم يكن كذلك، موضحا ان المعلومات الاولوية التي اعلناها ، كانت ردا على الحرب النفسية الواسعة لاميركا على الشعب الايراني ، كما انها تستند الى المعلومات التي ابلغت الى الحكومة، والتي تفيد بنفي اصابة الطائرة بصاروخ ، ولكن في يوم الجمعة قام المجلس الاعلى للأمن القومي بدراسة التحقيقات النهائية للاركان العامة للقوات المسلحة وابلغت الى رئيس الجمهورية ثم الى الحكومة وكانت صادمة للجميع ، وبعد ذلك تقرر صدور البيان الذي صدر من الاركان العامة للقوات المسلحة ثم بيان من رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

واشار ربيعي الى ان الاركان العامة للقوات المسلحة نشرت معلوماتها بكل صدق وتحملت مسؤولية اسقاط الطائرة مؤكدة ان الحادث نتج عن خطأ بشري وهذا موقف قابل للتقدير وسيتواصل التحقيق بكل شفافية.

وذكر ربيعي ان الحكومة وفي اول جلسة لها قررت ان تكون التحقيقات كاملة بشان اسباب وقوع الخطأ من قبل الدفاعات الجوية وتحديد القصور أو التقصير من قبل الأجهزة المعنية .

وقال ربيعي أننا وفي ظل هذه الأجواء لاينبغي ان ننسى منشأ هذا الحادث المؤسف اذ انه حدث في ظل اجواء الحرب التي اثارتها الادارة الامريكية ./انتهى/.