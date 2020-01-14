حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية مؤلمة ومؤسفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن روحاني" قال في مايتعلق بفاجعة الطائرة المنكوبة: "الآلام تضاعفت لدى الشعب الإيراني بعد معرفتهم أن سبب سقوط الطائرة خطأ بشري.

واضاف: سنبذل كافة الجهود من أجل مواصلة تقصي الحقائق في حادث إسقاط الطائر".

واوضح رئيس الجمهورية: "على السلطة القضائية تشكيل محكمة خاصة برئاسة قاض متخصص للنظر في حادث إسقاط الطائرة".

وتابع "روحاني" أطالب أعضاء الحكومة بالوقوف إلى جانب أسر الضحايا، فقد فقدنا شبابا نخبويا يشكلون رأس مال للشعب الإيراني" مؤكدا على ان حادث الطائرة الذي أودى بحياة 176 شخصا خطأ لا يغتفر.

وخلص إلى أن اعتراف القيادة العسكرية بإسقاط الطائرة هو خطوة جيدة ويجب تقصي الحقائق مشیرا إلى انه ليس الشخص الذي ضغط على الزناد هو المتسبب الوحيد.

وشدد "روحاني " على انه يجب على المسؤولين توضيح سبب التأخير في إعلان أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية.

وطمأن الرئيس الشعب الإيراني قائلاً أي نتيجة يجري التوصل إليها سنقوم بإطلاع الشعب عليها وهي مسألة مهمة مرتبطة بأجوائنا.

وأكد رئيس الجمهورية على أن المسؤول عن إسقاط الطائرة الإيرانية يجب أن يحاسب بمعزل عن منصبه وتعهد بدوره بمواصلة تقصي حادث الطائرة الاوكرانية وكشف المسؤولين عنه.

ولفت إلى أنه علينا ان نعيد النظر في القوانين المتعلقة بهذا الحادث معتبرا الولايات المتحدة هي المتسبب الرئيس بحادث الطائرة الاوكرانية. /انتهى/