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١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢

الطب العدلي الإيراني يعلن:

تحديد هوية 123 شخصا من شهداء ركاب الطائرة الاوكرانية

تحديد هوية 123 شخصا من شهداء ركاب الطائرة الاوكرانية

اعلن مؤسسة الطب العدلي الإيرانية عن تحديد هوية 123 شخصا من ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مؤسسة الطب العدلي الإيراني اعلن بعد تطبيق عينات الـ DNA ، تم تحديد هوية 123 شخصا ممن كانوا على متن الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

ويذكر أن العمل جاري لتحديد هوية باقي الضحايا في مركز المختبرات التابع للطب العدلي في محافظة طهران، ومن المتوقع أن يتم تحديد هوية باقي الضحايات خلال الايام القليلة المقبلة.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا، معظمهم من الرعايا الايرانيين./انتهى/.

رمز الخبر 1901318

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