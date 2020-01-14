نائب ايراني يدعو الخارجية الى استدعاء السفير البريطاني مرة أخرى

وأفات وكالة مهر للأنباء أن عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس شورى الاسلامي "مصطفى كواكبيان" قال، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع العلني لمجلس الشورى خلال مذكرة شفهية، أن وزير الخارجية البريطاني قد هدد بفرض عقوبات على إيران امتثالا لأوامر وسياسات أمريكا عقب تحطم الطيارة الأوكرانية.

وأضاف "كواكبيان": "أنا أقول لوزير الخارجية البريطانية ، أن سفيرك شارك في اجراء تدخلي كمصور في التجمع الذي رددوا فيه المشاركون هتافات مسيئة، بينما هذا ليس ضمن مهامه الدبلوماسية."

وأكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس شورى الاسلامي أن وزارة الخارجية يجب عليها استدعاء السفير البريطاني مرة أخرى واتخاذ اجراءات عقابية وطرد السفير كعنصر غير مرحب به. /انتهى/