توقيف مصور لحظة اصابة الصاروخ بالطائرة الأوكرانية على ذمة التحقيق

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه عقب تداول مقطع فيديو للحظة اصابة صاروخ بطائرة الركاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، قام "مقر ثار الله" طهران بتحديد هوية واعتقال الشخص الذي نشر قطع الفيديو بهدف اجراء تحقيق معه وتحديد الاسباب الدخيلة في هذه الحادثة حيث سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق تباعاً.

يذكر ان الطائرة الاوكرانية سقطت بعد اقلاعها من مطار الامام الخميني (رض) الدولي صباح الاربعاء الماضي حيث كانت تقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 افراد، حيث إن 146 من الركاب كانوا يحملون جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.

واعلنت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان اصابة الطائرة الاوكرانية كان بسبب خطأ بشري غير متعمد نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية. /انتهى/