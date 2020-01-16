مستشفى الكفيل يكشف تفاصيل العملية الجراحية للسيد السيستاني

وقال مدير اعلام المستشفى طارق الطرفي لـ /المعلومة/ إن “العملية الجراحية التي اجراها الفريق الطبي للمرجع الديني سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني إثر كسر في اعلى عظم الفخذ الايسر الناتج عن التواء الرجل اليسرى لسماحته تكللت بالنجاح”.

وأضاف، أن “العملية اجريت من قبل فريق طبي متخصص مكون من خمسة اطباء من كربلاء والنجف”، مشيرا الى انها “استغرقت اكثر من ساعة تحت التخدير النصفي وفق احدث التقنيات الطبية الحديثة”.

وأوضح الطرفي أن “سماحة السيد يتمتع بحالة صحية جيدة بعد اجراء العملية”.

وأعلن المكتب الإعلامي للمرجع الديني الأعلى في العراق، السيد علي الحسيني السيستاني، صباح اليوم الخميس، لتعرض الأخير لإصابة في عظم الفخذ وستجري عمليه له اليوم.