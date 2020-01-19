أستراليا بين الحرائق والفيضانات !!!

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "وكالات" أنه جرى قطع العديد من الطرق السريعة بينما أغلقت بعض المتنزهات في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر أمس، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 330 مليمترا في بعض المناطق.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو لعشرات السيارات التي جرفتها مياه الفيضانات.

وقال مكتب الأرصاد على موقع تويتر إن «أمطاراً يتجاوز منسوبها 100 مليمتر هطلت على بعض المناطق في جنوب شرقي كوينزلاند خلال الليل وفي وقت مبكر السبت».

وتابع المكتب «لقد هدأت الأمطار الغزيرة ولكن لا يزال من الممكن سقوط أمطار وحدوث عواصف رعدية مطلع هذا الأسبوع، احترسوا على الطرق، إذا غمرتها المياه لا تسلكوها». وقالت شرطة كوينزلاند إنها تلقت أكثر من 50 بلاغاً عن غمر الفيضانات لطرق في المدينة صباح أمس.

وفي ولاية نيو ساوث ويلز، يواصل رجال الإطفاء الاستفادة من الظروف الجيدة لاحتواء 75 حريق غابات، منها 25 لم يتم احتواؤها بعد، طبقاً لما ذكرته خدمة الإطفاء الريفية صباح أمس، وأضافت الخدمة في تغريدة لها على تويتر «مازالت الأمطار تتساقط عبر عدد من الأراضي التي تشتعل فيها الحرائق، لكن السواحل الواقعة أقصى الجنوب وعلى طول الحدود لم تتساقط عليها أي أمطار».

وذكر المكتب أن الأمطار تتساقط بغزارة على أجزاء من شمال الولاية، محذراً من بعض الفيضانات العارمة.

وتشير التوقعات إلى احتمال هبوب المزيد من العواصف على فيكتوريا التي ضربتها بالفعل عواصف شديدة ودخان جراء حرائق الغابات.

ولا تزال أكثر من 10 حرائق مشتعلة في فيكتوريا معظمها في منطقتي «ايست جيبسلاند الشرقية» ومنطقة «جبال الألب الشمالية الشرقية»، لكن تم رفع أمر إجلاء بسبب الحرائق في منطقة جبلية.

وكانت حرائق الغابات في أستراليا قد أسفرت عن مقتل 28 شخصاً ونفوق قرابة مليار حيوان

وتدمير أكثر من 2500 منزل واحتراق ملايين الأفدنة. /انتهى/