عراقجي: استغلال السعودية للظروف الراهنة لحرمان إيران من استضافة مباريات دوري آسيا بعيد عن المروءة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه علق مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، على قرار الغاء استضافة ايران لمباريات دوري ابطال اسيا، مؤكدا ان السعوديين استغلوا الظروف الراهنة حيث استشهاد اناس ابرياء، بصورة بعيدة عن المروءة وفي سياق مآربهم السياسية.

واضاف عراقجي: ان السعوديين اتخذوا قرارا بعيدا عن المروءة لاستغلال الوضع الراهن حيث واقعة استشهاد اناس ابرياء.

وتابع : لقد حاول السعوديون في اطار اهدافهم السياسية، استغلال المباريات التي غايتها تعزيز الاواصر الدولية، لضمان فوز نواديهم وذلك على حساب النوادي الايرانية التي حرمت من حقوقها في هذا الخصوص.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ضرورة التصدي لمحاولات السعودية الانتهازية وغير المنصفة.

ياتي ذلك فی ضوء القرار الصادر الجمعة (17 كانون الثاني / يناير)، عن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والذي نصّ على حرمان النوادي الايرانية استضافة مباريات دوري ابطال اسيا./انتهى/