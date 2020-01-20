ظريف لن يشارك في منتدى "دافوس" العالمي للإقتصاد

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، الذي يعقد حالیا في مقر وزارة الخارجية، حيث قال: كان من المقرر أن يتوجه وزيير الخارجية محمدجواد ظريف الى سويسرا للمشاركة في اجتماع المنتدى العالمي للإقتصاد في "دافوس"، لكن بالرغم من الدعوة الرسمية والمباشرة لظريف، تم الغاء البرنامج الذي تم اعداده من قبل، تم اتخاذ اجراءات اخرى لذلك الغيت هذه الزيارة.

كما وأعلن موسوي ف هذا المؤتمر عن زيارة وزير الطرق وبناء المدن الايراني لأوكرانيا حاملا رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني للرئيس الاوكراني بشان قضية سقوط الطائرة الاوكرانية، قائلا، نتابع القضايا المرتبطة بكافة ضحايا الطائرة الاوكرانية وايران هي المعنية بدراسة الحادث وعلى الآخرين عدم تسييسه.

ولفت موسوي الى الضربة الصاروخية الايرانية لقاعدة عين الاسد الامريكية، قائلا، كنا قد ابلغنا السلطات العراقية قبل استهداف القاعدة الاميركية ونرفض التدخل في الشأن العراقي من جانب اي جهة كانت.

وأضاف: قد اعلنا مسبقا باننا سنستهدف اي نقطة ينطلق منها الاعتداء علينا وقصفنا قاعدة عين الاسد كمنطلق لاغتيال الفريق سليماني.

وشدد موسوي على ان البرلمان الايراني ركن من اركان النظام وهو يقرر بشأن القضايا والخارجية تتخذ الموقف في ضوء ذلك ومراعاة للمصالح، مشيرا الى ان مسؤولية تداعيات الجريمة الاميركية باغتيال الفريق سليماني تتحملها الولايات المتحدة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايراني الى ان خطوة السفير البريطاني في طهران لا تتماشى مع العرف الدبلوماسي وان طهران قدمت احتجاجا لحكومته بعد استدعائها له، محذرا الحكومة البريطانية من تكرار الاعمال المنافية للاعراف الدبلوماسية.

وأشار موسوي الى زيارات مسؤولين من مختلف الدول الى ايران، قائلا، ان رئيس الدوما الروسي سيزور ايران الاسبوع المقبل، و من المحتمل ان يزور مسؤول من احدى دول المنطقة ايران غداً حيث سنعلن عن تلك الزيارة فور تأكدها.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان زيارة وزير الخارجية الباكستاني الى طهران كانت في اطار جهود اسلام آباد لخفض التوتر في المنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال : صادف يوم امس الاحد , يوم غزة التي هي رمز المقاومة , يجب ان نعرف ان قضية فلسطين هي قضية العالم الاسلامي الاولى مؤكدا ان ايران لطالما كانت الداعم للمقاومة قائلا: وبهذه المناسبة نذكر الشهيد الفريق قاسم سليماني بكل فخر واعتزاز.

واشار موسوي الى ان ايران عدلت من التزاماتها النووية في اطار الاتفاق النووي نظرا لعدم التزام الاطراف الاخرى بتعهداتها، قائلا، ان اعلان الاوروبيين انهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الاطلاق.

وأضاف، ما يهمنا من الاوروبيين هو الافعال وليست الاقوال، مبيناً ان الخطوة الخامسة هي الخطوة الاخيرة في تقليص التعهدات واذا لم يتجاوب الاوروبيون سنقوم باجراء قوي ومختلف.

وتابع موسوي: لم نغلق باب التفاوض مع الدول الاوروبية والكرة في ملعبها، قائلا، قدمنا مقترحات للاوروبيين للخروج من الازمة الراهنة في الاتفاق النووي ونأمل أن لا يخضعوا للتنمر الاميركي.

واردف موسوي: في الوقت الراهن لا اتوقع ان يقدم الاوروبيون على احالة الاتفاق النووي الى مجلس الامن وان فعلوا مستعدون للرد.

ونوه موسوي الى ان ايران تنتج نحو 97 بالمائة من الادوية التي تحتاجها وهناك ادوية خاصة بحاجة لاستيرادها والقناة المالية المقررة ستتكفل بذلك.

وفي الشأن العراقي قال موسوي : ان ما يحدث في العراق يجب ان يكون بارادة الحكومة العراقية وتواجد الاجانب يزعزع الامن والسلام في العراق والمنطقة.

وحول قرار الاتحاد الاسيوي حرمان الاندية الايرانية من حق استضافة مباريات دوري ابطال اسيا، اكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى ان ايران اكثر أمناً من اي بلد آخر، مطالبا بعدم تسييس الرياضة.

وحول ارسال كوريا الجنوبية سفينة عسكرية الى المنطقة، قال موسوي، أعلنا ان ارسال كوريا الجنوبية سفينة عسكرية الى خليج عدن هو اجراء غير مقبول وغير بناء، واذا تم تنفيذ هذا القرار فإننا سنقوم بالاجراءات اللازمة.

يتبع ..