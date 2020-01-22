وزير الاتصالات الإيراني: قمر "ظفر" الصناعي يطلق إلى الفضاء قبيل "عشرة الفجر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جواد آذري جهرمي تطرق في حديث له صباح اليوم الأربعاء على هامش اجتماع المجلس الوزاري أمام مجموعة من الصحفيين والمراسلين إلى قمر الابحاث الصناعي "ظفر" الذي تم تصنيعه من قبل الخبراء والنخب في جامعة "العلم والصناعة" بطهران، وقال: "إن القمر لديه ثلاث مهامّ. المهمة الأولى للقمر الصناعي تتعلق بالتصوير التقييمي القياسي في مجال الزراعة والكوارث الطبيعية".

وذكر جواد آذري جهرمي، أن المهمة الثانية لقمر ظفر هي للاتصالات، ولفت أن القمر لديه ما يقارب 256 قناة اتصال نشطة يمكنها أن توفر إمكانية الاتصال.

ومضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقول، إن المهمة الثالثة للقمر الصناعي ترتبط بتجميع المعلومات. سيتم جمع جزء من الإشعاع الفضائي الذي يستخدمه علماء الفضاء من خلال قمر "ظفر".

يذكر ان القمر الصناعي "ظفر 1 و 2" قد تم تصنيعه من قبل جامعة "العلم والصناعة" في طهران بطلب من منظمة الفضاء الايرانية ، وهو يحظى بامكانية التصوير الملون بجودة اعلى من القمر الصناعي السابق "نويد" المصنع من قبل الجامعة ذاتها.

ويحظى القمر الصناعي "ظفر 1" بدقة وضوح اقل من 25 مترا والقمر الصناعي "ظفر 2" بدقة وضوح اقل من 16 مترا./انتهى/