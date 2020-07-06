الإحتلال الصهيوني يطلق قمراً تجسسيا لمراقبة إيران

وقالت مصادر إعلام صهيونية: "أطلقت إدارة الفضاء في مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الصهيونية وصناعات الفضاء الصهيوني بنجاح القمر الصناعي الإستطلاعي "أوفيك 16" الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي".

وأشارت إلى خضوع قمر الإستطلاع الكهروضوئي ذي القدرات المتقدمة إلى سلسلة من الاختبارات.

وقال وسائل الإعلام الصهيونية: "إن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي أوفيك 16 بين عشية وضحاها يعتبر إنجازا رائعا آخر"، لكن الإذاعة الصهيونية العامة قالت إنه سيستخدم لمراقبة أنشطة الحمهورية الإسلامية الإيرانية النووية.

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