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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٤٤ م

الإحتلال الصهيوني يطلق قمراً تجسسيا لمراقبة إيران

الإحتلال الصهيوني يطلق قمراً تجسسيا لمراقبة إيران

أعلن الكيان الصهيوني اليوم الإثنين عن إطلاق قمر تجسّس جديد من قاعدة في وسط البلاد الفلسطينية، وأفادت تقارير إعلامية أن الهدف منه مراقبة أنشطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية النووية.

وقالت مصادر إعلام صهيونية: "أطلقت إدارة الفضاء في مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الصهيونية وصناعات الفضاء الصهيوني بنجاح القمر الصناعي الإستطلاعي "أوفيك 16" الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي".

وأشارت إلى خضوع قمر الإستطلاع الكهروضوئي ذي القدرات المتقدمة إلى سلسلة من الاختبارات.

وقال وسائل الإعلام الصهيونية: "إن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي أوفيك 16 بين عشية وضحاها يعتبر إنجازا رائعا آخر"، لكن الإذاعة الصهيونية العامة قالت إنه سيستخدم لمراقبة أنشطة الحمهورية الإسلامية الإيرانية النووية.

/انتهى/

رمز الخبر 1905563

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