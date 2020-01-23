مزيد من أفراد القوات الأمريكية يغادرون العراق بسبب إصابات محتملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القيادة المركزية قالت في بيان، دون الخوض في تفاصيل، إنه من الممكن رصد المزيد من الإصابات في المستقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن نحو 12 فردا من القوات نقلوا جوا إلى ألمانيا.

وفي نفس السياق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا، أمس الأربعاء، إنه لا يعتبر الإصابات بارتجاج في المخ خطيرة، وهي الإصابات التي تعرض لها 11 من الجنود الأمريكيين في هجوم شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عسكرية في العراق، في حين نقل الجيش الأمريكي المزيد من أفراد القوات إلى خارج العراق، خوفا من تعرضهم لإصابات محتملة.