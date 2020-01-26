الجيش السوري يصل مشارف معرة النعمان..ويقطع نارياً الطريق الدولي "حلب-دمشق"

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أن المرصد "السوري للمسلحين" أقر بإحراز الجيش السوري مزيدا من التقدم في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وسيطرته على بلدتي تلمنس ومعرشمشة، ووصوله إلى مشارف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وعلى بعد مئات الأمتار عنها، وقطعه نارياً الطريق الدولي "حلب _دمشق وطرق الإمداد للفصائل المسلحة هناك.

كما أحصى "المرصد السوري" مقتل 55 مسلحاً خلال المعارك مع الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، منذ ليلة أول يوم أمس. /انتهى/

