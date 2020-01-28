الفلسطينيون يتجمعون في غزة للمشاركة في المسيرات الرافضة لـ "صفقة القرن"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن "المقاومة الشاملة والموحدة هى القادرة على إفشال كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن".

وأضاف قاسم أن الاحتلال الاسرائيلي لن يحصل على الأمن من خلال "صفقة القرن" ولا غيرها من الوعود طالما يحتل أرضنا ومقدساتنا، مشدداً على أن "مقاومة شعبنا ستطرد الاحتلال من كل الأرض الفلسطينية، وستتبخر أوهام صفقة القرن أمام استمرار الفعل المقاوم وتمسك شعبنا بكامل حقوقه".

أما هيئة علماء فلسطين فعلقّت قائلةً إن "صفقة القرن" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن "واجب العلماء والدعاة التحرك لفضح إجرام الاحتلال وتحريك الأمة الإسلامية".

بدوره، قال مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة جميل مزهر للميادين "سنشارك في اجتماع منظمة التحرير لبحث سبل إسقاط صفقة العار الأميركية".

أما القيادي في فتح أبو جود النحال قال للميادين "بوحدتنا الفلسطينية يمكننا إسقاط "صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية قضيتنا"،كما أكّد النحال أن "أوراق القوة التي يملكها الفلسطينيون ستُسقط كل المؤامرات على قضيتنا".

كما قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد للميادين إنّ القوى الفلسطينية تتحلّى بـ"حسّ المسؤولية" ضدّ الالتفاف على القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "المقاومة مطالبة اليوم بتفعيل أدواتها كافة للرد على الصفة المشؤومة".

وأضاف أن "سلاح المقاومة خط أحمر وهو عزتنا وسيسقط صفقة القرن".

كذلك شدد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف على أنّ الشعب الفلسطيني "يرفض صفقة القرن"، لافتاً إلى أنّها "لن تمر".