إضافة الفي شخص الى المؤكدة أهليتهم لإنتخابات مجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم لجنة صيانة الدستور عباسع لي كدخدايي أجرى صباح اليوم السبت مؤتمرا صحفيا قدم خلاله توضيحات حول المرشحين للإنتخابات البرلمانية في ايران وتأكيد أهليتهم، حيث أوضح: في البداية سجل 16 الف و33 شخصا اسمهم في قائمة المرشحين، قسم منهم قد انسحب وآخر رفضت أهليته من قبل اللجان التنفيذية، وفي نهایئ المطاف تمت دراسة اهلية 4500 شخص في لجنة صيانة الدستور، وتم تأكيد أهلية 50 في المئة منهم ونحو 20 في المئة رفضت أهليتهم والباقي قيد الدراسة ومن الممكن أن يزداد عدد الذين أكدت أهليتهم.

وأضاف كدخدائي: منذ المرحلة السابقة التي تمت دراسة أهلية المرشحين في الهيئة المركزية، حتى المرحلة ما بعدها التي تتعلق بلجنة صيانة الدستور الاولى، تم اضافة الفي شخص الى الذين أكدت أهليتهم، داعيا الى عدم التسرع في التعليقات على اداء مجلس صيانة الدستور.