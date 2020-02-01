خروج طائرة من مدرج الطيران في مدينة كرمانشاه غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن طائرة ايرباص 319 تتعلق بخطوط "ايران اير" الجوية وتابعة لرحلة طهران- كرمانشاه، خرجت اليوم (الثاني من فبراير) في الساعة السادسة صباحا من مدرج الطيران، بعد الهبوط بمطار كرمانشاه غرب ايران.

وقال المدير العام لمنظمة الطوارئ في محافظة كرمانشاه "جليل بالايي" في تصريح له، أن هذه الطائرة خرجت عن مسارها عند الهبوط بعد طي نصف المسافة، مشيرا الى أن جميع الركاب الذين بلغ عددم 102 شخصا والطاقم الذين بلغ عددم 8 أشخاص في سلامة كاملة ونقلوا الى داخل المطار.

وحول أسباب الحادث أعلن بالايي أن الظروف الجوية والعاصفة الثلجية أدت الى هذه الحادثة، دون أن يحدد الاسباب بشكل دقيق، قائلا أن ذلك قيد الدراسة وسيتم الاعلان عنه لاحقا./انتهى/.