اصدار مجلة "ض" في سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العدد الأول لمجلة "ض" تتضمن مواضيع متنوعة باللغة العربية، وذلك من خلال إجراء حوارات وملفات وطرح قضايا تخص اللغة العربية وفي هذا العدد تقدم المجلة للقارئ حوارا مع الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة يؤكد فيه أن أصل اللغات الأخرى يرجع إلى العربية، معتبراً إنه تأثر كثيرا بالكتب النحوية لابن هشام خاصة كتابه المهم "مغني اللبيب"، وقال أيضا في هذا الحوار إنه لولا القرآن الكريم لما بقيت العربية./انتهى/