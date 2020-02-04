زعيم حزب الوطن التركي: نحن بحاجة إلى التواصل مباشرة مع الحكومة السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زعيم حزب الوطن التركي دوغو برينجك أعرب في حديث له اليوم الثلاثاء، عن حزنه البالغ إزاء مصرع الجنود الأتراك الأربعة في حادثة أدلب، وأشار إلى ضرورة اقامة اتصال مع الحكومة السورية بشكل فوري ومباشر.

وقال، "إن سوريا هي أقرب جيراننا ومستقبلنا مشترك، والحفاظ على السلامة الإقليمية لسوريا هو أكثر أهمية بالنسبة لتركيا من أي بلد آخر. في ظل هذه الظروف، لا يتم مباشرة عبر روسيا وإيران، بل عبر الحاجة مباشرة إلى استئناف العلاقات مع سوريا، يجب أن يستمر الاجتماع بين رئيس المخابرات التركية ورئيس الأمن القومي السوري، ويجب تطبيع العلاقات بين البلدين".

وشدد زعيم حزب الوطن التركي على أنه "يجب تطهير جميع العناصر الإرهابية في سوريا والحفاظ على سلامتها الإقليمية والتعاون بين الحكومتين السورية والتركية في جميع المجالات".

وأشار إلى أن القوة الأولى التي يمكن أن توفر وحدة الأراضي السورية هي الحكومة والجيش السوريين، مضيفًا أن تركيا كدولة يجب أن تنضم إلى الجيش السوري مع روسيا وإيران من أجل الحفاظ على وحدتها".

ختاما نوه إلى أن "الحزب الوطني قد أكد على استراتيجية الحكومة التركية الشاملة لجبهة واسعة من البحر الأسود إلى بحر عمان، وقال بيرنسك: "نحن في فترة حرجة من الزمن عندما انهزمت الإمبريالية الأمريكية في غرب آسيا وتشكلت إسرائيل كقوة، إن هدفهم الوحيد هو خلق فتنة بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران، لذلك نحن نثق في حكومتنا وجيشنا وشعبنا"./انتهى/