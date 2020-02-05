سانا: تقدمات للجيش السوري في محاور إدلب وحلب

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي ان وكالة "سانا" السورية صرحت أن وحدات من الجيش السوري حررت قريتي جزرايا وزمار بريف حلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين

وفي هذا السياق أفادت وكالة سانا، بان وحدات من الجيش السوري تسيطر على قرية "سلامين" شرق مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين. .

ووفقاً للمصدر حررت وحدات من الجيش السوري قرية الريان في ريف إدلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين.

ونقل "المرصد السوري للمسلحين" خبر مفاده ان الجيش السوري يُطوق مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي من 3 اتجاهات هي الشرقية والجنوبية والغربية، ويقطع نارياً طُرق المدينة كافة من الاتجاهات المذكورة، والمسافة التي تفصله عن المدينة نحو 1 كلم. /انتهى/