الإنتخابات تشكل أهم قضايا البلاد في الوقت الراهن

وأفادت وكالة مهر أن رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي" حذر في كلمة اليوم الخميس ألقاها امام حشود المواطنين بمحافظة بوشهر (جنوب)، حذّر من محاولات اضعاف عملية الانتخابات لكونها تصبّ في مصالح ومآرب اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع، ان ستراتيجية الاعداء قائمة على المساس بالانجازات العظيمة للثورة الاسلامية من خلال اثارة القلق وبث الشبهات بين صفوف الشعب الايراني.

وشدد رئيس السلطة القضائية، انه في ضوء توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية ينبغي على انصار ومحبي الثورة وكل من يهمه امر الحكومة الاسلامية العمل على تسوية القضايا وازالة احتياجات الشعب.

وتابع حجة الإسلام "رئيسي"، مسؤولية تعزيز اركان البلاد يعتمد على الجهات الرئيسية والمؤثرة ولاسيما تاسيس برلمان رصين.

واكد رئيس السلطة القضائية، ان رمز احباط مؤامرات الاعداء يكمن في الحضور الملحمي الذي يسطره الشعب الايراني على الدوام في مختلف الساحات، وعلى سبيل المثال مشاركته الحماسية في مراسم تشييع الفريق الشهيد قاسم سليماني؛ مضيفا ان الحفاظ على هذا الرصيد الوطني يتحقق عبر تكريمه من قبل المسؤولين. /انتهى/