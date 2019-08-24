رئيسي يشيد بالصناعات الدفاعية الايرانية

ولدى تفقده معرض الصناعات الدفاعية، قدم آية الله ابراهيم رئيسي التهاني بمناسبة اسبوع الحكومة الايرانية، وقال: حقا لقد شاهدنا تجلي "نحن قادرون" خلال تفقد معرض الصناعات الدفاعية للبلاد، وهذا يثبت ان شباب هذا البلد، يؤمنون من الصميم بالإرشادات الاستراتيجية للقائد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة.

ورأى آية الله رئيسي ان الايمان على المقدرات الذاتية والاعتماد عليها ورفع مستوى الاستقلالية والعزة والاقتدار بأنها تشكل ابرز أسس الصناعات الدفاعية، مضيفا: ان الصناعات الدفاعية هي رمز للاستقلال الصناعي للبلاد، وتثبت اننا ومن خلال الاتفادة من الافكار السامية وخاصة للكوادر الشابة ومن خلال الايمان بقدرتنا على التوصل الى اكثر الصناعات حداثة وعصرية من حيث البرمجة والتقنية، يمكننا ان نضمن الاستقلال الاقتصادي والصناعي والزراعي في جميع المجالات.

وأردف رئيس السلطة القضائية الايرانية: ان حركة شبابنا في الصناعات الدفاعية، عززت الامل الكبير لدى الشعب، وبثت اليأس في قلوب الاعداء، مضيفا: لقد قلت لوزير الدفاع كذلك، ان مبادرة شبابنا في إسقاط الطائرة الاميركية المسيرة، أثبت لجميع المسلمين والاحرار في العالم، مدى رقي مستوى اقتدار ايران وقدراتها.