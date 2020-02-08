  1. السياسة
٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢

جمهوريون في الكونغرس الأمريكي يدعون الى اغلاق حسابات تابعة للمسؤولين الايرانيين على "تويتر"

جمهوريون في الكونغرس الأمريكي يدعون الى اغلاق حسابات تابعة للمسؤولين الايرانيين على "تويتر"

دعا اعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الامريكي في رسالة موجهة الى الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" الى اغلاق حسابات تابعة للمسؤولين الايرانيين على هذا موقع "تويتر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان اعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الامريكي بعثوا، ليلة الخميس، برسالة الى الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" مطالبين اياه باغلاق جميع الحسابات التابعة للمسؤولين الايرانيين على موقع "تويتر" وذلك بذريعة العقوبات المفروضة عليهم.

ويسعى الجمهوريون في الكونغرس الامريكي الى زيادة الضغط على ايران من خلال استغلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبتهمة تفادي العقوبات الامريكية على ايران.

وجاء في الرسالة: على الرغم من ان الدستور الامريكي يدعم حرية التعبير للأمريكيين ويمنع اي تعتيم او حظر على الخطابات السياسية في امريكا، يجب الاشارة الى ان الايرانيين لا يندرجون ضمن القوانين المرتبطة بحقوق المواطن الامريكي وبالتالي ليس لديهم اي حقوق في هذا المجال./انتهى/

رمز الخبر 1901914

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