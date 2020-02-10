نحو 50 ٪ من محافظة إدلب بات تحت سيطرة الجيش السوري

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الجيش السوري صرح بان قرابة نصف مساحة محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري.

هذا وقد أطل الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ببيان توضيحي حول الأحداث الاخيرة جاء فيه: تتابع وحدات من قواتنا المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعا بشرية.

وقال أيضاً، القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة. /انتهى/