الرئيس الإيراني: لقد نجحت الثورة الإسلامية على عكس رغبات جميع القوى العظمى

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني قال إن الشعب الإيراني قد استجاب لقائده الفذ وانتصرت الثورة الإسلامية على عكس رغباتت جميع القوى العظمي.

وقال حسن روحاني، لدى اجتماعه مع السفراء ورؤساء البعثات والمؤسسات الدولية الاجنبية لدى طهران، الاثنين، إن القائد سليماني لو شاء لكان قد قضى على الجنرالات الاميركان بسهولة، مؤكدا أن اغتيال قائد عسكري في اراضي بلد مجاور حيث كان ضيفا رسميا على هذا البلد، يعد جريمة كبرى تنتهك كل القوانين والاعراف الدولية.

وأضاف: لا أحد في منطقتنا يشك ان القائد سليماني كان رجلا بصدد إرساء الامن والاستقرار بالمنطقة. ولو كان القائد سليماني يريد القضاء على الجنرالات الاميركان لكان ذلك بالنسبة له سهلا جدا. سواء في افغانستان او العراق او اي مكان آخر، لكنه لم يفعل ذلك مطلقا.

وتابع: انني اقول ذلك باعتباري شخص كنت على اطلاع تام بأعمال ونشاطات القائد سليماني وقوته خلال السنوات الماضية.

وأوضح: ان القائد سليماني عندما اغتيل كان في المطار في مساره الى محل للقاء مع رئيس الوزراء العراقي، ولم يكن متوجها نحو ساحة حرب، او نحو مكان لتنفيذ عمل ضد الاميركان.

وأردف: ان هذه الجريمة الكبرى مرفوضة ومدانة من قبلنا وكذلك مدانة من حيث القوانين الدولية.