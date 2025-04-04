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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ ص

نواف سلام: استهداف صيدا أو أي منطقة لبنانية هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية

نواف سلام: استهداف صيدا أو أي منطقة لبنانية هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على وجوب "ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق ولا سيما السكنية، مؤكداً ضرورة الوقف الكامل للعمليات العسكرية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سلام، في بيان عقب الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان، إن "استهداف مدينة صيدا، أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار ١٧٠١ ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية".

وفي نفس السياق، استشهد 3 أشخاص في الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف شقةً سكنية في مدينة صيدا جنوبي لبنان، فجر الجمعة 4 نيسان/أبريل 2025، وفقاً لمراسل الميادين.

و إنّ المستهدف في صيدا هو القيادي في حركة حماس حسن فرحات، إذ كان في الشقة الواقعة في شارع دلاعة وسط مدينة صيدا، والتي قصفتها طائرة إسرائيلية مسيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956210

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