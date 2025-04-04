نواف سلام: استهداف صيدا أو أي منطقة لبنانية هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سلام، في بيان عقب الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان، إن "استهداف مدينة صيدا، أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار ١٧٠١ ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية".

وفي نفس السياق، استشهد 3 أشخاص في الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف شقةً سكنية في مدينة صيدا جنوبي لبنان، فجر الجمعة 4 نيسان/أبريل 2025، وفقاً لمراسل الميادين.

و إنّ المستهدف في صيدا هو القيادي في حركة حماس حسن فرحات، إذ كان في الشقة الواقعة في شارع دلاعة وسط مدينة صيدا، والتي قصفتها طائرة إسرائيلية مسيرة.

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