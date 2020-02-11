  1. السياسة
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٦:٠٦

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إحتشاد أبناء محافظة سمنان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة

إحتشاد أبناء محافظة سمنان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة

خرج أبناء محافظة سمنان (شمال ايران) بمسيرة حاشدة إحتفالا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

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رمز الخبر 1902006

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