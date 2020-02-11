https://ar.mehrnews.com/news/1902006/ ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٦:٠٦ رمز الخبر 1902006 السياسة السياسة ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٦:٠٦ شريط مصور إحتشاد أبناء محافظة سمنان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة خرج أبناء محافظة سمنان (شمال ايران) بمسيرة حاشدة إحتفالا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية. تحميل 20 MB رمز الخبر 1902006 سمات سمنان انتصار الثورة الاسلامية الشعب الايراني مطالب مرتبط مسيرات لاحياء الذكرى ال41 لانتصار الثورة الاسلامية في مدينة يزد مسيرة عيد انتصار الثورة الاسلامية في جزيرة قشم/صور امیر قطر يهنئ الرئيس الإيراني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
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