موسوي: صواريخ ايران ليست مصممة لحمل الرؤوس النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي رفض البيان التدخلي الفرنسي مجدداً التاكيد على ان البرنامج الدفاعي الصاروخي الإيراني لا علاقة له بالقرار 2231 لأن الصواريخ الإيرانية ليست مصممة لحمل أسلحة نووية.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية امس الاثنين بيانًا أدانت فيه إطلاق إيران للقمر الصناعي ، مدعيةً أن هذه الخطوة تتعارض مع تعهدات ايران الدولية .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول، إن باريس تدين هذا الأمر الذي يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ البالستية، وخصوصا الصواريخ العابرة للقارات./انتهى/