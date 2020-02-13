زلزال بقوة 4.5 ريختر يهُز شرق ايران دون وقوع اصابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة ديهوك الواقعة في مدينة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.

واعلنت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير لها، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة (03:16:20) فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (11:46:20 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

واضافت، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 33،38 والطول الشرقي 57،35 درجة وفي عمق 6 كم من سطح الارض.

وكان مركز الهزة على بعد 19 كم من ديهوك و 36 كم من ارسك و 46 كم من طبس.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضية.

كما وقال المدير العام لمنظمة الطوارئ في محافظة خراسان الجنوبیة في تصريح له أنه لم ترد اي تقارير بوقوع خسائر ناجمة عنه.