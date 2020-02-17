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١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣

هزة ارضية بقوة 4.5 ريختر تضرب شمال غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.5 ريختر تضرب شمال غرب ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مساء الاحد ضواحي بلدة قطور التابعة لمحافظة آذربيجان الغربية (شمال غربي ايران).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هزة ارضية وقعت في الساعة 21:32:13 مساء الاحد بالتوقيت المحلي (18:02:13 مساء بتوقيت غرينتش). في عمق 6 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض 38.48 والطول 44.49 .
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية./انتهى/

رمز الخبر 1902149

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