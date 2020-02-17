هزة ارضية بقوة 4.5 ريختر تضرب شمال غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هزة ارضية وقعت في الساعة 21:32:13 مساء الاحد بالتوقيت المحلي (18:02:13 مساء بتوقيت غرينتش). في عمق 6 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض 38.48 والطول 44.49 .

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية./انتهى/