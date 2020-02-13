انطلاق الدعايات الانتخابية لمرشحي البرلمان الايراني

انطلقت فجر اليوم الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان مجلس صيانة الدستور قد درست اهلية المترشحين للانتخابات البرلمانية في اطار مرحلتين حيث اكد بالتالي اهلية 7148 مترشحا فيما لم يؤكد اهلية البقية منهم وعددهم 7296 مترشحا.

ويحق للمرشحين مزاولة الدعاية الانتخابية بداية من فجر اليوم اي بعد منتصف ليلة الاربعاء -الخميس لغاية ما قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.

ووفقا لوكالة مهر للأنباء يخوض المرشحون المنافسة الانتخابية لشغل 290 مقعدا من ضمنها 5 للاقليات الدينية (المسيحيون الارمن في الشمال، والمسيحيون الارمن في الجنوب، والمسيحيون الآشوريون والكلدانيون، والزرادشتيون، واليهود).

وتعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الـ 11 ستجري يوم الجمعة 21 شباط /فبراير وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.