بشار الجعفري: لا يمكن وقف إطلاق النار حاليا في إدلب

وصرح مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري في حوار له مع قناة الميادين، إن جلسة مجلس الأمن حول إدلب كانت طارئة وغير مدرجة في المواعيد.

وأشار الجعفري إلى أن تزامن الجلسة حول إدلب مع جلسة "صفقة القرن" ليس صدفة إنما للتغطية على الجلسة الخاصة بفلسطين، موضحاً أن "6 دول حالياً في مجلس الامن برئاسة بلجيكا ينتمون لحلف شمال الأطلسي لذلك يُنفذ المجلس خطط الأطلسي".

وتابع: "الولايات المتحدة ودول غربية تريد توريط تركيا في سوريا لحسابات تتعلق بروسيا".

واعتبر أن دول غربية تقول إن مسار أستانة لم يعد وارداً، مشدداً على أن أميركا تريد القضاء على هذا المسار لا سيما مع تطورات إدلب.

الجعفري رأى أن الصراع السياسي تحوّل إلى تصعيد عسكري ولا يمكن التهدئة حالياً في إدلب.