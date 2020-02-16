عراقجي يعلق على خروج الشركات الكورية من ايران

وقال عراقجي أن ايران تمر حاليا بفترة زمنية صعبة وتاريخية وتخضع لأقصى درجة من الضغوط الامريكية، والجهات التي تتواطئ مع واشنطن وتترك الشعب الايراني لوحده في هذه الظروف الصعبة قد وضّحت طبيعة علاقاتها المستقبلية مع ايران والشعب الايراني لن ينسى مواقفها.

وأضاف: لا شك أن الشركات التي تركت ايران في هذه الظروف سوف لن تخظى بأولوية في مستقبل الاقتصاد الايراني.

وأكد عراقجي أن الاولوية تبقى مع الشركات الداخلية والصناع فرص العمل في الداخل، ولو احتجنا الى التعاطي مع الشركات الاجنبية ستكون الاولوية مع الشركات التي لم تتخلى عن ايران في هذه الظروف.

وقال مساعد وزير الخارجية: فالتعلم الشركات التي قررت الخروج من ايران انها خسرت سوقاً سوف لم تستطع استعادته بسهولة مرة أخرى.

والجدير بالذكر ان الشركتين التابعتين لكوريا الجنوبية "ال جي" و"سامسونغ" قد انهت تعاملها مع الشركات الايراني بسبب الحظر الامريكي في الفترة الاخيرة، وبامكان الايرانيين استبدال منتجات هاتين الشركتين بمنتجات شركة "سام" وجي بلاس"./انتهى/.