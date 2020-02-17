مريم ميرزاخاني بين أكثر 7 نساء تأثيرا في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة الأمم المتحدة للمرأة اختيار مريم میرزاخاني ضمن قائمة أكثر 7 نساء تأثيرا في العالم لان الفقيدة ميرزاخاني كانت من رواد اعادة تكوين الرياضيات خاصة مادة الهندسة كما كانت مصدر الهام للنساء الشابات في ارجاء العالم ومصدر تشجيع للجميع الذين يحرصون على تعليم العلوم الاساسية او الرياضيات.



وتشمل إهتماماتها البحثية بالهندسة الزائدية ونظرية إرجوديك وTeichmüller space. في أغسطس 2014 حيث حصلت على جائزة فيلدز العالمية بالرياضيات، وهي أول إمرأة تحصل على الجائزة.



و تجدر الاشارة الى أن مريم ميرزاخاني توفيت "اثر مرض السرطان عام 2017.