  1. الثقافة
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٢٠:١٠

ظريف: مكانة المرأة في السياسة الخارجية الإيرانية بارزة ومتميزة

ظريف: مكانة المرأة في السياسة الخارجية الإيرانية بارزة ومتميزة

اعتبر وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف "، اليوم الثلاثاء، أن مكانة المرأة في السياسة الخارجية بارزة ومتميزة، واصفا تواجد المراة الإيرانية بحجابها الإسلامي في الساحات الدولية بأنه علامة على الثقافة الدينية والمقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رعى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء حقل تكريم منزلة المراة والام في مبنى الخارجية الايرانية وذلك بحضور مساعدي وزير الخارجية النساء العاملات في الخارجية .

وضمن تكريمه مكانة السيد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام وصف ظريف خلال هذا الحفل مكانة المراة في السياسة الخارجية بانها متميزة مؤكدا أهمية الاستفادة من قدرات المرأة في الساحة الدولية والدبلوماسية.

واعتبر وزير الخارجية تواجد المراة الإيرانية بحجابها الإسلامي في الساحات الدولية بأنه علامة على الثقافة الدينية والمقاومة

رمز الخبر 1902200

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