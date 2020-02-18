ظريف: مكانة المرأة في السياسة الخارجية الإيرانية بارزة ومتميزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رعى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء حقل تكريم منزلة المراة والام في مبنى الخارجية الايرانية وذلك بحضور مساعدي وزير الخارجية النساء العاملات في الخارجية .

وضمن تكريمه مكانة السيد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام وصف ظريف خلال هذا الحفل مكانة المراة في السياسة الخارجية بانها متميزة مؤكدا أهمية الاستفادة من قدرات المرأة في الساحة الدولية والدبلوماسية.

واعتبر وزير الخارجية تواجد المراة الإيرانية بحجابها الإسلامي في الساحات الدولية بأنه علامة على الثقافة الدينية والمقاومة