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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٢٢ م

عراقجي: وجود المرأة الدبلوماسية أمر مهم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الايرانية

عراقجي: وجود المرأة الدبلوماسية أمر مهم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الايرانية

اعتبر وزير الخارجية وجود الدبلوماسيات في مختلف مجالات العلاقات الخارجية والدولية أمراً مهماً وفعالاً لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم اليوم الأحد الاحتفال بذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) وتكريم المرأة والأمهات بحضور السيد عباس عراقجي وزير الخارجية وبحضور وجود المرأة العاملة في هذه الوزارة.

وهنأ وزير الخارجية، بذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، معتبرا سلوكها وكلامها نموذجاً فريداً للمرأة ويفوق ذلك نموذجاً للإنسانية جمعاء، ووجود مثل هذا النموذج العظيم كأحد نماذج العظيمة يعد من الامتيازات الخاصة للمرأة المسلمة الإيرانية.

وأشار عراقجي إلى إجراءات وبرامج وزارة الخارجية لتعزيز مكانة ودور المرأة في النظام الدبلوماسي، واعتبر عراقجي وجود الدبلوماسيات في مختلف مجالات العلاقات الخارجية والدولية مهم وفعال في دفع السياسة الخارجيةلتحقيق أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الحفل أعربت عدد من النساء العاملات في وزارة الخارجية عن مقترحاتهن ووجهات نظرهن بشأن تحسين مكانة ودور المرأة في النظام الدبلوماسي.

وفي نهاية الحفل تم تقديم الهدايا التذكارية للنساء العاملات في السلك الدبلوماسي.

رمز الخبر 1952119

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