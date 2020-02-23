طهران تواصل التباحث مع الكويت في شأن قرارها وقف الرحلات الجوية إلى طهران

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت بيانا صحافيا تلقت وكالة مهر للأنباء نسخة عنه حول اكتشاف فيروس كورونا في إيران و القرار الأخير للحكومة الكويتية بوقف الرحلات الى ايران جاء فيه: