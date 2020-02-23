طهران تواصل التباحث مع الكويت في شأن قرارها وقف الرحلات الجوية إلى طهران

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت بيانا صحافيا تلقت وكالة مهر للأنباء نسخة عنه حول اكتشاف فيروس كورونا في إيران و القرار الأخير للحكومة الكويتية بوقف الرحلات الى ايران جاء فيه:
وجاء في بيان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دولة الكويت، أنه بعد تأييد اصابة عدد من الاشخاص في مدينة قم بفيروس كورونا و الذي أدى الى وفاة 4 اشخاص من المصابين واعلان السلطات في وزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن حالات اخرى يشتبه اصابتها بالمرض، فان دولة الكويت و من اجل الحيلولة دون وصول المرض الى الكويت قررت اتخاذ اجراءات وقائية منها وقف الرحلات من الكويت الى ايران و بالعكس و كذلك مراقبة الركاب الواصلين للبلاد.
رمز الخبر 1902292
تعليقك