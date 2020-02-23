  1. السياسة
٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨

سفارة إيران بالكويت:

طهران تواصل التباحث مع الكويت في شأن قرارها وقف الرحلات الجوية إلى طهران

طهران تواصل التباحث مع الكويت في شأن قرارها وقف الرحلات الجوية إلى طهران

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت بيانا صحافيا تلقت وكالة مهر للأنباء نسخة عنه حول اكتشاف فيروس كورونا في إيران و القرار الأخير للحكومة الكويتية بوقف الرحلات الى ايران جاء فيه:

وجاء في بيان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دولة الكويت، أنه بعد تأييد اصابة عدد من الاشخاص في مدينة قم بفيروس كورونا و الذي أدى الى وفاة 4 اشخاص من المصابين واعلان السلطات في وزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن حالات اخرى يشتبه اصابتها بالمرض، فان دولة الكويت و من اجل الحيلولة دون وصول المرض الى الكويت قررت اتخاذ اجراءات وقائية منها وقف الرحلات من الكويت الى ايران و بالعكس و كذلك مراقبة الركاب الواصلين للبلاد.

واضاف البيان، ان وزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية و منذ بداية الاطمئنان من اصابة البعض بفيروس كرونا قد اوفدت الفرق الطبية المختصة الى قم و وانشأت مراكز الوقاية و احتواء الفیروس بالتعاون مع الجهات الداخلية ذات العلاقة و في اطار لوائح منظمة الصحة العالمية ، اتخذت الاجراءات اللازمة و المؤثرة بغية السيطرة على المرض ومنها الحجر الصحي للمشتبه باصابتهم و تخصيص مراكز علاجية خاصة و اجراءات مشددة لمنافذ الدخول والخروج من البلاد لغرض الحفاظ على سلامة المواطنين الايرانيين و الرعايا الاجانب المقيمين.

وذكر ان المركز الاعلامي في وزارة الصحة بالجمهورية الاسلامية يواصل الاعلان عن آخر المستجدات حول الکشف عن فيروس كورنا في البلاد بشكل شفاف و يومي و يقدم كل المعلومات للجميع و لهذا يرجى عدم الالتفات الى الشائعات التي لااساس لها في شبكات التواصل الاجتماعي و الحصول على الاخبار المتعلقة بذلك من المراجع الرسمية و وزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما لفت البيان الى ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل التباحث مع السلطات الكويتية بشأن قرار دولة الكويت بوقف الرحلات الجوية و سفر المواطنين الايرانيين و غير الايرانيين و وفقا لقرار المراكز المعنية في دولة الكويت فان الاشخاص الذين سافروا الى ايران خلال الاسبوعين الماضيين سوف تشملهم الاجرءات الاحترازية و الوقائية التي اعلنتها الحكومة الكويتية .

وتابع: "آملين بالاستعانة من الباري العلي القدير و بتعاون قطاعات الشعب المختلفة الى جانب جهود المسئولين والالتزام المكثف بالشروط الاحترازية ان تتم السيطرة على الوضع الموجود و تعود الظروف العادية الى حالها في اسرع وقت ممكن"./انتهى/

رمز الخبر 1902292

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