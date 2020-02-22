الغاء الاجتماعات الأكاديمية في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مجتبى صديقي لفت في حفل تكريم الطلاب المتفوقين في جامعة طهران الى الاجراءات التي اتخذتها وزارة العلوم للوقاية واحتواء فيروس كورونا في الجامعات الايرانية موضحا: عقد صباح اليوم اجتماع في مقر وزارة العلوم الابحاث والتقنية سيعقبه اجتماع آخر مع وزير العلوم بعظ الظهر.

واضاف ان الاجتماع المزمع مع وزير العلوم سيتطرق الى سبل الوقاية من تفشي فيروس كورونا وحيثيات الجهود والتعاليم اللازمة لاحتواء الفيروس الفتاك في الجامعات.

واكد المسؤول الاكاديمي الغاء جميع الاجتماعات الاكاديمية غير الطارئة حتى آخر./انتهى/