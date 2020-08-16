استئناف الرحلات الجوية بين ايران والعراق

وافادت وکالة مهر للانباء نقلا عن ارنا اعلنت العلاقات العامة لشركة ماهان للطيران ان احدى شروط قبول المسافرين في الخطوط الجوية الايرانية – العراقية هي اصطحابهم نتيجة فحص كورونا السالبة (PCR) اخذت خلال مدة اقصاها 48 ساعة مصادق عليها من وزارة الصحة.

واوضحت الشركة ان المسافرين عند دخولهم المطارات العراقية يخضعون لفحص حراري بواسطة كاميرات واذا كانت حالتهم مشكوك بها فيتم حجرهم في المطار وعلى نفقتهم الخاصة.

واضافت الشركة ان المسافرين القادمين من العراق يجب ان تكون معهم نتيجة فحص كورونا السالبة (PCR) اخذت خلال مدة اقصاها 92 ساعة مصادق عليها من وزارة الصحة .

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