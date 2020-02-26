ظريف: ترامب يعترف والكل يعلم أن تواجد القوات الأميركية في سوريا من اجل نهب خيراتها ونفطها

ونشر ظريف مساء يوم الثلاثاء فيلما عن تصريحات ترامب حول سوريا على صفحته في تويتر وكتب يقول ان دونالد ترامب اعترف بشيء نحن نعلمه جميعا : العسكريون الاميركيون يتواجدون في سوريا من اجل نهب النفط كما انه باعترافه ان ايران تكره داعش قد اقر بان سوريا وروسيا وايران بامكانها محاربة داعش ولكن الولايات المتحدة لم تكتف بعدم محاربة داعش فحسب بل قتلت بشكل جبان العدو رقم واحد لداعش الفعل الذي لم يحتفل به سوى اذناب وادوات ترامب وداعش ./انتهى/