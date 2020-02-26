  1. إيران
٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥

ظريف: ترامب يعترف والكل يعلم أن تواجد القوات الأميركية في سوريا من اجل نهب خيراتها ونفطها

ظريف: ترامب يعترف والكل يعلم أن تواجد القوات الأميركية في سوريا من اجل نهب خيراتها ونفطها

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اعتراف الرئيس الاميركي ترامب بتواجد القوات الاميركية في سوريا من اجل النفط وكذلك كراهية ايران لداعش.

ونشر ظريف مساء يوم الثلاثاء فيلما عن تصريحات ترامب حول سوريا على صفحته في تويتر وكتب يقول ان دونالد ترامب اعترف بشيء نحن نعلمه جميعا : العسكريون الاميركيون يتواجدون في سوريا من اجل نهب النفط كما انه باعترافه ان ايران تكره داعش قد اقر بان سوريا وروسيا وايران بامكانها محاربة داعش ولكن الولايات المتحدة لم تكتف بعدم محاربة داعش فحسب بل قتلت بشكل جبان العدو رقم واحد لداعش الفعل الذي لم يحتفل به سوى اذناب وادوات ترامب وداعش ./انتهى/

رمز الخبر 1902372

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 17 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي