ايران توضح لبلدان العالم إجراءاتها المتبعة في مجال مكافحة "كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان إيران أطلعت بلدان العالم على إجراءاتها الإحترازية في مجال الوقاية ومكافحة فايروس "كورونا"

وفي هذا السياق استضافت وزارة الخارجية الايرانية اجتماعا ضم ممثلين عن وزارة الصحة الايرانية والسفراء الاجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى طهران ورئيس مكتب منظمة الصحة العالمية برعاية المدير العام لمكتب شؤون البيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية.

وقدم ممثلو وزارة الصحة الايرانية ايضاحات حول الخطوات الوقائية والاحتياطات الجارية التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة فيروس "كورونا" وتفشيه في البلاد. /انتهى/