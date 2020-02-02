كورونا القاتل يزداد فتكاً.. 304 وفيات في الصين والإصابات تتجاوز 14 ألفا

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجلت 2590 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى أكثر من 14380 إصابة، وفق وكالة رويترز.

وبذلك تخطى "كورونا" عدد الإصابات بفيروس "سارس" عام 2003، وسط توقعات بارتفاع عدد المصابين، لا سيما في مدينة ووهان.

ولا يزال الحجر الصحي ساريا في هوبي، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، وفي مناطق أخرى من البلاد فرضت السلطات المحلية قيودا متنامية على حركة السفر والتنقل وعمل الشركات.

في غضون ذلك، عزّزت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" دولية بسبب الفيروس.

وارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة، منها خمس إصابات في دولة الإمارات، وهي الدول العربية الوحيدة التي سجلت إصابة بالداء، وتحدثت تقارير دول مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة عن حالات انتقال للفيروس بين البشر.

هلع دولي

وقد تزايد الهلع من انتشار كورونا في أرجاء العالم عقب إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، وأعلنت سنغافورة والولايات المتحدة وأستراليا إجراءات مشددة لمنع دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

كما خصصت الكثير من دول العالم رحلات طيران خاصة لإعادة رعاياها من الصين، وقررت عزلهم أسبوعين، وهي فترة حضانة مرض كورونا الجديد.

وذكرت وكالتا أنباء إنترفاكس وتاس الروسيتان عن الكرملين قوله إن الجيش الروسي سيبدأ عمليات إجلاء المواطنين الروس من المناطق الأكثر تضررا بفيروس كورونا يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي ألمانيا حطت طائرة بمطار فرانكفورت بها مواطنون ألمان وأجانب بعد إجلائهم من مدينة ووهان وسط الصين مركز انتشار الفيروس، وقالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم إنها قررت سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين.

ووصلت فجر السبت طائرة تابعة لشركة طيران "الملكية" الأردنية إلى مطار الملكة علياء، وعلى متنها 71 طالبا عربيا -54 أردنيا و7 فلسطينيين والباقون من تونس وعمان وسوريا والبحرين- من مدينة ووهان بعد انتشار فيروس كورونا فيها.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الأشغال والنقل اليوم منع استقبال باخرة صينية قادمة إلى لبنان إلى حين التأكد من سلامتها لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها، وإزاء ذلك اتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس. /انتهى/

المصدر: الجزيرة