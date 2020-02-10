كورونا يجلب فريق من خبراء دوليين الى الصين

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر يناير/ كانون الثاني، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك، حسبما ذكرت رويترز.

واستغرق الأمر نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التي لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندي متخصص في الأوبئة والطوارئ.

وكتب تيدروس في تغريدة على تويتر من جنيف "كنت في المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة في حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".

وأعلنت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، اليوم الاثنين، أن عدد وفيات فيروس كورنا المستجد بالإقليم بلغ 908 شخصا والإصابات إلى40ألف حالة.