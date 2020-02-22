يمكن السيطرة على انتشار فايروس "كورونا"/ من المبكر فرض الحجر الصحي على أي مدينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح متلفز، قال رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية "العميد غلام رضا جلالي" ان هناك ثلاث فرضيات بشأن انتشار فايروس كورونا المستجد،

الفرضية الاولى: ان يكون الفايروس ناشئ من طفرة طبيعية في فايروس كورونا ودون تدخل الانسان.

الفرضية الثانية: انه نظرا لوجود مختبر من المستوى الثالث في مدينة ووهان الصينية، فإن هناك احتمالا بترسب هذا الفايروس من المختبر وانتشاره.

الفرضية الثالثة: احتمال هجوم بيئي شنته اميركا ضد الاقتصاد الصيني.

وبشأن اجراءات منظمة الدفاع المدني بعد تسجيل بضعة حالات من الاصابة بفايروس كورونا، قال العميد جلالي: "بعد أن تلقينا الاخبار بانتشار فايروس كورونا في الصين، ووصوله الى دول العالم الاخرى، وضعنا مقر الدفاع البيئي تحت الاستعداد، وكان اول اجراء لنا رصد وفرز ودراسة التقارير، وكذلك ايجاد الجاهزية في مراكز التشخيص والعلاج في البلاد، لكي تتم دراسة اي حالة مشكوكة، مؤكدا ان نهج مقر الدفاع البيئي يتمثل في مساندة اجراءات وزارة الصحة وتقديم الدعم الشامل لها.

وشدد على اهمية الاعلام والتوعية الصحيحة بشأن هذا الفايروس، ومواجهة الشائعات وبث المخاوف وبالتالي تهدئة المواطنين.

وتابع: ان الطاقات العلمية والتشخيصية والعلاجية في ايران هي في مستوى الدول النامية، وأكد ان موضوع كورونا ممكن السيطرة عليه في البلاد. وفي الوقت الحاضر ليس مقررا فرض الحجر الصحي على اي مدينة او منطقة. /انتهى/