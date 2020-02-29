هيئة مسيرات العودة تدعو للاشتباك المفتوح مع الاحتلال الصهيوني

و أكدت الهيئة في تصريح لها أنها تدرك خطورة المرحلة وتعقيداتها نتيجة مواصلة العدو الصهيوني لجرائمه على الأرض، واستمرار الاندفاعة الامريكية لتصفية حقوق الفلسطينيين عبر صفقة القرن والتي تستهدف الهوية والوجود الفلسطيني.

وأضافت "نحن على ثقة بقدرة شعبنا بابتكار الأساليب النضالية الكفيلة بإفشال هذه الصفقة".

وفي السياق، طالبت الهيئة الأمم المتحدة وهيئاتها بالعمل على استعادة مصداقيتها التي اختطفتها الإدارة الامريكية والاحتلال وحلفائهم، من خلال العمل على إحقاق الحق الفلسطيني وتنفيذ قراراتها الدولية المنصفة للقضية الفلسطينية.

وشددت الهيئة دعوتها جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وكافة أرجاء الوطن والشتات لاستمرار الفعاليات والاعتصامات والاشتباك المفتوح مع العدو في كافة مواقع التماس للتصدي لجرائمه على الأرض، ولمواجهة صفقة القرن.

المصدر: العهد