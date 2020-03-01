منظمة الصحة العالمية: حالة الذعر في الأسواق العالمية بشأن انتشار فيروس كورونا غير مبرر

وقال تيدروس أدهانوم غبيريسوس، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي": "يجب أن تهدأ الأسواق العالمية وتحاول رؤية الواقع، نحن بحاجة إلى أن نكون عقلانيين. اللاعقلانية لا تساعد، يجب أن نتعامل مع الحقائق".

وأضاف غبيريسوس أن الرد العام حتى الآن، يجب أن يركز على الحقائق بدلًا من الخوف، متابعًا: "نحن بحاجة إلى النظر في الأرقام، نحتاج إلى الالتفات للحقائق، وفعل الشيء الصحيح بدلًا من الذعر، الذعر هو الأسوأ".

وأشار إلى أن الحقائق الملموسة على الأرض الآن تؤكد إمكانية احتواء الفيروس، لكن فرصة الاحتواء تتضاءل، مضيفًا: "لذلك نحن بحاجة للاستعداد معًا لمواجهة الوباء العالمي".

واختتم مدير منظمة الصحة العالمية حديثه بالقول إن "جهود الاحتواء تنجح، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نكون متأكدين، هذا الشيء يمكن أن يغير اتجاهه ويصبح أسوأ، ولهذا السبب نحن نستعد للأسوأ".

وانتقل الفيروس القاتل الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية العام الماضي، إلى أكثر من 60 دولة، وقتل قرابة الثلاثة آلاف شخص، وأصاب ما يزيد على 85 ألف شخص، وفي حين يتباطأ معدل الإصابة والوفاة في الصين، فإنه آخذ في الازدياد في أماكن أخرى.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي أسوأ أداء لها منذ الأزمة المالية في عام 2008، وبلغت خسائرها نحو 5 تريليونات دولار، مع تركيز المستثمرين على مخاوف تفشي الوباء وتعطيل الاقتصاد العالمي.