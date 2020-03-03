آخر إحصائيات الكورونا في إيران.. 77 حالة وفاة و2336 حالة اصابة

وخلال مؤتمر صحفي قال مساعد وزير الصحة الايراني عليرضا رئيسي، ان عدد الاصابات بالفيروس في ايران ارتفع الى الفين وثلاثمئة وستة وثلاثين حالة، واضاف ان عدد الوفيات بلغ سبعة وسبعين، مشيرا الى تعميم ثمانية واربعين بروتوكولا خاصا بكورونا على مستوى البلاد، وقال بان هناك اربعة ادوية تستخدم للتعامل مع حالة الاصابة بكورونا .

وصرح ان محافظات جيلان وقم وطهران سجلت أعلى الاصابات بالفيروس .

واشار رئيسي الى ان أكثر من 8 الاف و532 شخص رقدوا في المستشفيات بسبب الاصابة بكورونا، وبعد اجراء الاختبار على 5 الاف و737 شخصا ، تأكد اصابة الفين و336 منهم بالفيروس.

وبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم 91 الفا و318 شخصا، توفي منهم 3 الاف و131 بسبب الاصابة بمرض كوفيد - 19 وتعافي 48 الف و291 شخص.