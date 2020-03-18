اكثر من 18 مليون ايراني يشاركون في حملة فحص الاصابة بكورونا

وقال رئيسي في تصريح له الثلاثاء، ان نحو 18 مليونا و 300 الف شخص شاركوا في مشروع لتحديد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من ضمنهم 13 مليونا عن طريق الوحدات الصحية و 5 ملايين عن طريق الموقع الالكتروني salamat.gov.ir .

واوضح بان هذا الاجراء نفذ في 37 الف مركز صحي في انحاء البلاد واضاف، ان من بين 45 الفا احيلوا الى الطبيب من هؤلاء كان نحو 29 الفا منهم بحاجة الى الاستراحة في المنزل ومن بين 4500 شخص احيلوا الى المستشفى تم ارقاد 2200 منهم فيما تمت معالجة البقية ميدانيا.

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى ظهر الثلاثاء تشير الى اصابة 16 الفا و 169 وتعافي 5 الاف و 389 ووفاة 988 شخصا.