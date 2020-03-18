  1. الإجتماعي
١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٩:٤٦ ص

اكثر من 18 مليون ايراني يشاركون في حملة فحص الاصابة بكورونا

اكثر من 18 مليون ايراني يشاركون في حملة فحص الاصابة بكورونا

اعلن مساعد الشؤون الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي بان اكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا لغاية الان في حملة فحص اطلقتها الوزارة لتحديد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيسي في تصريح له الثلاثاء، ان نحو 18 مليونا و 300 الف شخص شاركوا في مشروع لتحديد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من ضمنهم 13 مليونا عن طريق الوحدات الصحية و 5 ملايين عن طريق الموقع الالكتروني salamat.gov.ir .

واوضح بان هذا الاجراء نفذ في 37 الف مركز صحي في انحاء البلاد واضاف، ان من بين 45 الفا احيلوا الى الطبيب من هؤلاء كان نحو 29 الفا منهم بحاجة الى الاستراحة في المنزل ومن بين 4500 شخص احيلوا الى المستشفى تم ارقاد 2200 منهم فيما تمت معالجة البقية ميدانيا.

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى ظهر الثلاثاء تشير الى اصابة 16 الفا و 169 وتعافي 5 الاف و 389 ووفاة 988  شخصا.

رمز الخبر 1902892

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي