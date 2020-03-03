طهران والكويت تبحثان آخر التحولات بخصوص وباء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن صحيفة "السياسة" الكويتية، أن السفير الايراني في الكويت "محمد ايراني" التقى اليوم الثلاثاء بنائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجارالله"، حيث استعرضا اخر التطورات الاقليمية والعالمية، من أهمها أزمة تفشي مرض كورونا والاجراءات التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية والكويت لمواجهة هذا الوباء ومنع استشرائه.

كما وتطرق الجانبان في هذا اللقاء الى قضية اغلاق الرحلات الجوية بين ايران والكويت وتداعيات هذا الموضوع.

والجدير بالذكر أن اخر الاحصائيات في الكويت تدل على اصابة 56 شخص بكورونا في هذا البلد.

وقد الغت شركة الطيران الكويتية كافة رحلاتها الى ايران بسبب تفشي هذا الوباء في الاخيرة./انتهى/.