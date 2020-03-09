توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف

وجاء في تقرير للموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، ان قائد الثورة يعتبر دوما اقامة مراسم الاعتكاف المعنوية في الايام البيض (13-15 رجب) فرصة قيمة لتنقية القلوب والتوبة وبناء الذات، حيث ان المؤمنين خاصة الشباب وبعد انتصار الثورة الاسلامية قد اغتنموا هذه المراسم المعنوية باهتمامهم بها حيث يعتكفون خلالها في المساجد 3 ايام.

واضاف، الا انه وبسبب تفشي فيروس كورونا هذا العام وفي ضوء التوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة لتجنب التجمعات للحيلولة دون الاصابة بهذا المرض فقد تقرر عدم اقامة مراسم الاعتكاف لهذا العام.

وتابع الموقع: انه في ضوء الظروف الحاصلة فقد وجه رئيس اللجنة المركزية للاعتكاف رسالة الى قائد الثورة الاسلامية دعا فيها سماحته لابداء توصية للذين حرموا من هذه المراسم المعنوية.

وفي الاجابة على ذلك قال سماحة القائد: ان الذين حرموا من فضيلة الاعتكاف، من الافضل ان يؤدوا صلاة "جعفر الطيار (ع)" في كل يوم من الايام البيض الثلاثة.